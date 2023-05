Psicanalista e paciente encontram um jeito único de mútua ajuda

Share on Email

Um dos comentários realizados pontuou: às vezes, nosso diferencial está justamente em deixar o nosso lado humano guiar o lado profissional; em lembrar que, por vezes, só a técnica não basta, devendo ser revestida de empatia e humanidade.

A terapeuta, ao se deparar com um paciente, saiu da sua zona de conforto e foi caminhar com o jovem. Parece algo simples, entretanto, para ambos com certeza foi inesquecível e terá ainda mais impacto na relação entre profissional e paciente.

Joceane Alvarenga, citou que recebeu em seu consultório, talvez um dos maiores desafios da sua carreira como profissional da saúde mental e emocional. Um jovem de apenas 18 anos tão cheio de vida e ao mesmo tempo com um vazio surreal dentro do peito, um sentimento de exaustão emocional, totalmente quebrado como ele mesmo relatou, sem sentido nenhum para continuar a vida.

Ela pontua que fez várias investidas para tentar amenizar tanta dor e desespero. Já quase no final, perguntou se ele seria capaz de ajudar alguém a viver, alguém que estivesse precisando viver, e para sua surpresa, o paciente respondeu: “se for você, sim!”.

Foi neste momento, que Joceane falou que está enfrentando um problema seríssimo de saúde, como de fato está e também, precisa muito de ajuda.

“Quem sabe tua missão é continuar vivo, para que eu possa cumprir meu propósito, já pensou que se eu não melhorar quantas pessoas vão ficar sem atendimento? E eu só quero um companheiro para caminhar comigo. Tu também vai melhorar, caminhar realizar exercícios físicos, tomar luz solar, respirar ar puro, beber água, ter contato com a natureza e ainda podermos falar de quem criou tudo isso e está ali gratuitamente para nós. Faz todo sentido na evolução emocional e psicológica”- questionou ao paciente.

Depois de explicar bem a sua situação, ele a olhou com os olhos mais lindos e brilhantes e sem ludibriar enfatizou:” somos uma dupla! Toca aqui!”.

“Foi incrível e às 6h30min, de quinta-feira(23), lá estávamos nós, um pelo outro, caminhando fazendo o melhor por nós dois. Não falamos um minuto sequer sobre dor, sofrimento, mas rimos muito, muito, foi a experiência mais incrível que tive. Trabalhar com o emocional da vida das pessoas vai além do consultório, além do pragmatismo acadêmico, além das técnicas. É amor, envolvimento, dedicação e, acima de tudo, respeito pela vida que Deus nos concedeu. Continuaremos na luta!”- finalizou.

Joceane é psicanalista e terapeuta. Especialista em reprocessamento generativo, especialista em Leitura corporal, em terapia familiar e em relacionamentos. Ela tem títulos reconhecidos internacionalmente e atende, atualmente, pessoas nos EUA e Irlanda.