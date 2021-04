Ladrão invade empresa e furta moto

Compartilhe















Uma empresa à margem da BR 290 em Alegrete foi invadida e uma moto foi furtada no início da semana. O proprietário, esteve na Delegacia de Polícia e informou que, ao chegar na empresa, percebeu que havia dano na cerca de madeira que dá acesso à rodovia. A moto, não tinha placas pois havia sido adquirida em leilão para trabalhos internos e, também, tinha algumas particularidades para funcionar, mesmo assim, o ladrão entrou no estabelecimento para o furto. O proprietário realizou o registro e destacou que provavelmente o veículo será abandonado, por esse motivo, se alguém se deparar com uma moto abandonada deve informar o 190 ou a Polícia Civil. Na ocorrência, não havia mais detalhes sobre o veículo e nada mais foi retirado da empresa além da moto.