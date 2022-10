LAF confirma rodada dos “Cinquentinha” e aspirantes no final de semana

No total entre o sábado (8) e domingo (9), serão realizados sete partidas distribuídas entre os campos do Palmeiras, Honório Lemes e Estrelão.

No sábado, o 3º Torneio LAF/Lojas Tá Barato Pra Caramba na categoria Master (50 anos), entra em sua quarta rodada com três confrontos e a folga na rodada será para a equipe do Fluminense.

15h, no Palmeiras

Alvorada x Sindicato

15h, no Honório Lemes

Boca Jr. x Cruzeiro

15h, no Estrelão

Nacional x Tinga

A liderança é do Nacional 6 pontos com saldo de 6 gols. O Boca Jrs. é o vice líder com 6 pontos mas saldo de 4 gols. Tinga e Fluminense vem logo a seguir ambos com seis pontos ganhos, mas o time da Restinga leva a melhor no saldo (3 gols). O Alvorada está na quinta colocação com três pontos. Sindicato e Cruzeiro ainda não pontuaram.

Já no domingo, a categoria aspirantes entra em cena. O campeonato amador 2022, terá sua terceira rodada. Às 14h, no Palmeiras jogam Várzea Verde x Santos. No mesmo horário no campo do Honório, tem o confronto entre Raça x Boca Jr.

Às 16h, no Palmeiras será a vez de Sindicato x Alvorada, e no Honório Lemes acontece a partida entre

Brandão x River Plate, a folga na chave A é do Vila Nova.