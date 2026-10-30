Domingo é dia de sair de casa! Viva Alegrete promete uma tarde de diversão, movimento e experiências para toda a família

Agora imagine tudo isso em um só lugar, com entrada livre e um convite especial para toda a cidade. É o Viva Alegrete, que estreia neste domingo (1º)!

Tem programa para quem gosta de se movimentar, para quem prefere passear, para as crianças, para os apaixonados por carros antigos, para quem não dispensa uma boa gastronomia e, principalmente, para quem acredita que os melhores momentos são aqueles compartilhados com outras pessoas.

Neste domingo, o Parque Rui Ramos será o ponto de encontro de Alegrete. Das 16h às 18h30, a primeira edição do Viva Alegrete chega com uma proposta irresistível: transformar uma tarde comum em uma experiência de lazer, convivência e diversão.

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E não vai faltar o que fazer!

Quer aventura? Vai ter!

O Exército Brasileiro entra em campo com atrações que prometem despertar a curiosidade e desafiar os participantes. O 6º RCB estará com uma pista de cordas, enquanto o 12º BE COMB prepara uma pista de CrossFit. É oportunidade de experimentar atividades diferentes, movimentar o corpo e viver momentos de descontração.

Passear, saborear e descobrir

Os apaixonados por automóveis terão um encontro especial com a Confraria dos Carros Antigos. O Brique na Praça também integra a programação, trazendo aquele clima gostoso de passeio, descobertas e convivência.

E para completar a experiência, o Espaço Gourmet promete acrescentar sabor à tarde, com gastronomia e confraternização.

Um domingo também para fazer o bem

A programação reserva espaço para a solidariedade e a causa animal, com a participação da ONG OPAA, que leva ao evento a oportunidade de aproximar pessoas e animais que esperam por uma nova família.

É diversão, mas também é uma oportunidade de fazer a diferença.

Um convite para todas as gerações

O Viva Alegrete foi pensado para reunir gente de todas as idades. Crianças, jovens, adultos e pessoas da melhor idade. Pais com filhos, avós com netos, grupos de amigos e famílias inteiras.

A ideia é simples e poderosa: ocupar os espaços públicos, movimentar a cidade, estimular hábitos saudáveis e criar oportunidades para que os alegretenses se encontrem fora da rotina.

Mais do que uma programação de domingo, o Viva Alegrete nasce com a intenção de se tornar um movimento permanente, capaz de colocar a cidade em movimento e criar novos momentos de convivência.

A cidade está convidada!

A realização é da Rádio Nativa FM, Portal Alegrete Tudo e Sesc Alegrete, com participação da Sedetur e de parceiros que acreditam em uma cidade mais ativa, saudável e participativa.

Então, já sabe: neste domingo, não precisa inventar programa, nem ficar procurando o que fazer. Reúna a família, convide os amigos, chame as crianças e venha viver essa experiência.

📍 Viva Alegrete – Parque Rui Ramos

📅 Domingo, 1º de novembro

⏰ Das 16h às 18h30

Viva Alegrete! Porque a vida acontece quando a gente sai de casa, encontra pessoas e aproveita tudo de bom que a nossa cidade tem para oferecer.

Neste domingo, o encontro é com você!