Lançamento da Exposição Agropecuária de Alegrete será em jantar baile

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Sindicato Rural de Alegrete irá promover no dia 20 de agosto, às 20h, no restaurante do parque Dr. Lauro Dornelles, o Jantar baile de lançamento da 80° Exposição Agropecuária de Alegrete.

A festa de lançamento oficial da Exposição Agropecuária, que completa 80 edições em 2022, terá ingressos no valor de R$ 80,00 (Oitenta Reais), preço unitário e o traje é alto esporte. Os organizadores irão divulgar nos próximos dias a programação oficia da festa.

A Exposição Agropecuária de Alegrete acontece entre os dias 11 e 16 de outubro. O evento se consolida com um verdadeiro show de genética. Grandes exemplares rústicos da Fronteira. Amplos financiamentos bancários. Além de eventos como palestras, remates, julgamentos e rodadas de negócios.

Foto: Sindicato Rural de Alegrete