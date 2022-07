Efipan inicia neste sábado no Estádio Farroupilha

Em função da Pandemia, com as fronteiras fechadas, a Comissão Organizadora optou em transferir a realização do EFIPAN normalmente no Verão para as férias escolares do mês de julho .

A abertura será no dia 23, às 14h 30min no Estádio Farroupilha.

O torneio que reúne várias equipes do Brasil já está em sua 41º edição com atletas na categoria 2008. O Efipan terá os jogos no Estádio Farroupilha, palco de um dos maiores torneios de futebol infantil da América

Confirmadas as 10 equipes:

1 – Palmeiras (atual Campeão);

2 – Grêmio

3 – Internacional;

4 – Coritiba (capital);

5 – Palmeiras

6 – Novo Hamburgo

7 – Juventude (Caxias do Sul);

8 – Guarapuava (interior Paraná)

9 – Bragantino

10 Missiones

11 – Escolinha do Flamengo (anfitriã).