Lançamento do livro de Paulo Berquó é prestigiado por bom público

A atividade foi realizada no Pub 23 e contou com a presença de amigos, familiares e lideranças municipais que participaram da sessão de autógrafo do cronista alegretense.

O livro tem apresentação da escritora Cíntia Moscovich, uma das mais premiadas contistas da atualidade, sendo patrona da Feira do Livro de Porto Alegre em recente edição. “A Cíntia empresta ao meu livro mais do que seu texto impecável, mas um significado afetivo importante. Ela e Luís Paulo, seu parceiro de vida, tomaram parte em capítulos quase mágicos do pequeno mundo da nossa vida, em tempos de saraus de poesia, amor e muita música linda”, revela o jornalista.

Familiares clamam por justiça pela morte de trabalhador em Manoel Viana

O jornalista Glauber Cruz assim apresenta “Posso falar do meu pequeno mundo?” :

Aprendi com Paulo a não ignorar o passado, tampouco fugir dele. Essa variável fundante em nossas vidas, ausência presente, aparece muitas vezes diante de nossos olhos como um reflexo do medo, do arrependimento. (…).

A administradora de empresa que mudou a vida produzindo moranguinhos no Caverá

Não é o que acontece em Posso falar do meu pequeno mundo?. Nesta seleção de crônicas, o Paulo Berquó do presente costura os retalhos do passado para se cobrir com o futuro. O Paulo menino dos veraneios em Torres, encontra o Paulo jornalista da Porto Alegre dos anos 1990. De mãos dadas caminham na direção do Paulo vereador em seu pequeno mundo, todos olhando o céu infinito do Alegrete, todos Paulos filhos de Lenira.

O Pub 23 recebeu grande público para o lançamento. Desde às 18h já chegavam convidados e a sessão de autógrafos se estendeu até às 21:30h. Paulo Berquó contou que o livro é um resgate de histórias da sua família, costuradas com outras de reflexão a respeito da passagem do tempo, de episódios marcantes em sua vida e das relações de afeto que construiu ao longo da vida.

O jornalista volta a autografar no dia 18 de outubro, na Feira do Livro de Alegrete, às 18h, no palco principal. Depois participa de outra sessão de autógrafos, dessa vez em Porto Alegre, dia 14 de novembro, na Feira do Livro da capital do Estado.