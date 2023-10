Jeferson Bruning assume direção do Sine em Alegrete

Share on Email

A posse foi realizada na FGTAS/SINE em Porto Alegre sob a presidência de José Scordato, com a presença de diversos diretores da Fundação. Também marcou presença o Deputado Federal Afonso Motta, que antes de viajar para Brasília foi prestigiar a posse.

Jeferson já assumiu a agência em Alegrete, e na quarta-feira (11), visitou a redação do Portal Alegrete Tudo falando um pouco do trabalho a ser desenvolvido no município.

Natural do município da Mata, Jeferson tem forte atuação em Alegrete, com vasta experiência, inclusive foi vereador e terá como responsabilidade, dentre muitas funções, intermediar mão de obra, cadastrando desempregados, captando vagas e fazendo o encaminhamento de novas oportunidades de empregos. Formalizar seguro-desemprego e oferecer cursos de aperfeiçoamento profissional também estão entre as atribuições

Com uma equipe de 4 servidores, Bruning elogiou a competência dos colaboradores que conseguem fazer um trabalho exemplar diante da defasagem do quadro funcional. Ele revela que por indicação do PDT foi nomeado para a coordenação da unidade.

Vai atuar na mediação com empreendedores no fomento de trabalho e renda. Bruning vai focar na qualificação de mão de obra e já está montando um cronograma de visitas aos empregadores do município. Vai mapear a cidade por regiões em busca de novas vagas e oportunidades de trabalho.

Entre cursos de formação, quer fomentar as vagas de emprego principalmente entre o pequeno e médio empreendedor, nas agroindústrias. O novo coordenador do Sine já monta um plano de ação visando as vagas temporárias. No entanto, o trabalho já começou e se diz motivado para mais essa tarefa.

O coordenador explica que é preciso se qualificar, e que dentro do possível o Sine vai ofertar meios de qualificações. Palestras e cursos serão implementados nos próximos meses. Ainda na quarta-feira, o coordenador pautou a existência de 5 vagas PCD para Alegrete, que ainda não foram preenchidas. Questionou por quê.

O Sine Alegrete funciona no prédio do Centro Administrativo Romeu Goulart Jaques (Praça Getúlio Vargas), de segunda à sexta-feira, das 8h até às 14h (sem fechar ao meio-dia).