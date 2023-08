Lateral alegretense do Criciúma arranca com um empate na final do Catarinense Sub-20

O Criciúma ficou na igualdade nos primeiros 90 minutos da decisão do Campeonato Catarinense Sub-20. O Tigre recebeu o Avaí no estádio Heriberto Hülse na noite da última segunda-feira (14), e empatou com a equipe da capital pelo placar de 1 a 1. O gol carvoeiro no jogo de ida da final do estadual foi marcado por Erick, no segundo tempo.

Na lateral do Criciúma, destaque para o alegretense Kaik Viçoza que faz uma boa temporada pelo time catarinense. Titular do Tigre, o Camisa 2, teve boa postura em um jogo muito parelho. O alegretense é filho do casal Eliane Menine e Tiago Recoba, que residem em Criciúma, e apostam na carreira de Kaik, em se tornar jogador profissional.

Com o resultado, os comandados do técnico Gabriel Carvalho precisam vencer o jogo da volta garantir o título estadual de 2023. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis. A decisão, de acordo com a tabela da Federação Catarinense de Futebol (FCF), ocorre no domingo (20), às 15 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Nas semifinais, O Criciúma havia vencido a Chapecoense por 1 a 0 no Majestoso após empatar em 0 a 0 na Arena Condá. Já o Avaí derrotou o Joinville por 1 a 0 em Florianópolis. O jogo de ida também foi vencido pela equipe da capital por 2 a 1.

A categoria do Criciúma encerrou a primeira fase da competição estadual na segunda posição com 33 pontos somados. Com a vaga garantida na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, os carvoeiros venceram 10 partidas, empataram 10 e sofreram apenas uma derrota na disputa.

O Campeonato Catarinense Sub-20 deste ano iniciou no mês de março com dez equipes jogando entre si em turno e returno. Os quatro primeiros fizeram as semifinais, que assim como a decisão, serão realizadas em confrontos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado dos dois confrontos, o campeão será definido nos pênaltis.

Fotos: Celso da Luz