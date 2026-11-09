Leilão da Prefeitura é uma oportunidade para adquirir bens por preços muito acessíveis

9 de novembro de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0
Fachada do Palácio Municipal, sede da Prefeitura de Alegrete, na Praça Getúlio Vargas
Palácio Municipal, sede da Prefeitura de Alegrete, na Praça Getúlio Vargas. Foto: Odacir Blanco/Wikimedia Commons, sob licença CC BY-SA 3.0.

A oportunidade para adquirir algum bem móvel inservível do patrimônio municipal, será dia 23 de novembro no leilão público promovido pela Secretaria de de Administração de Alegrete.

A informação é de que neste leilão serão disponibilizados diversos lotes, incluindo veículos, máquinas, equipamentos e outros bens. O leilão será realizado na forma, on line, pelo site www.pestanaleiloes.com.br.

A Prefeitura sempre realiza estes leilões para vender máquinas e veículos que não servem mais para uso diário em suas atividades e que podem ser recuperados, de alguma forma, por quem adquirir o bem. Os bens ofertados no Leilão on line, geralmente saem a preço bem acessível, sendo uma oportunidade a quem quer algum tipo de máquina ou carro.

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