Leitura de micronarrativas viram quadros no CIEP

O livro, 111 com as Melhores Micronarrativas já escritas, foi a base para fazerem os quadros disse a professora Catiuisia Carvalho do CIEP que teve a parceria da professora Ana Lúcia Vargas. Ela conta que em sala de aula disse aos alunos que das turmas 211 e 311 que quando lemos nossa mente cria imagens -Daí eu perguntava quando você lê essa frase “tal” o que sua mente cria, o que sua mente desenha e eles iam me contando”. Depois das leituras veio a criatividade do desenho. A professora solicitou que seus alunos lessem as micronarrativas e escolhessem e a partir daí fariam os desenhos e passariam para as telas.

A maioria das telas foram confeccionadas pela professora e os alunos na escola, com material de ripas e algodão. A exposição dos quadros aconteceu em julho com a presença dos autores e os demais alunos da escola que viram os quadros feitos a partir da leitura que instiga a criatividade das pessoas.

Quadro a partir das micronarrativas de turmas do CIEP