Vereador Jaime Duarte gestiona um centro de recuperação para dependentes químicos

Nesta semana, o vereador Jaime Duarte esteve reunido com o prefeito Márcio Amaral e o pastor Valsir Lamberty, tratando sobre o chamamento público a respeito da instalação de um Centro de Recuperação para dependentes químicos. O encontro contou com a presença da secretaria de assistência Social Iara Caferatti e do secretário de finanças do município José Caurio.

“Estamos na luta desde do início do nosso mandato por esta causa, construindo junto a prefeitura, visando dois prédios que poderão ser reutilizados para este fim, um deles localizado na Estrada do Caverá e outro na localidade do Durasnal.

“A instalação de um Centro de Recuperação para dependentes químicos em Alegrete representa um marco significativo na nossa luta contra as drogas que afetam não só a vida dos usuários, como também de seus familiares”, sustenta o vereador.

Para ele, essa iniciativa visa fornecer um ambiente seguro, acolhedor e estruturado, onde indivíduos possam receber o apoio necessário para superar suas dificuldades e reconstruir suas vidas.

O vereador acredita que através dessa parceria, será possível oferecer esperança, suporte emocional e ferramentas de reabilitação para aqueles que mais precisam.

“Alegrete precisa de ambientes de apoio e recuperação que ofereçam uma nova perspectiva de vida para aqueles que buscam ajuda”, pondera Jaime Duarte.

Fotos: assessoria CMA