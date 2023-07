Condutor embriagado provoca grave acidente, foge do local e acaba preso pela BM

Segundo informações apuradas pelo PAT, o motorista e um carona estavam em um Fiat Uno, trafegando pela Avenida Eurípedes Brasil Milano, no sentido centro/bairro.

Próximo ao estabelecimento comercial conhecido como Barco, o condutor, que não possui habilitação, colidiu com o pneu de uma caminhonete Toro, estacionada, perdendo o controle da direção e capotando o veículo. Populares que testemunharam o acidente auxiliaram o motorista, conseguindo desvirar o carro. O motorista sofreu lesões, mas recusou atendimento médico oferecido pela ambulância dos Bombeiros. A mulher que estava de carona não sofreu ferimentos.

O casal tentou fugir do local do acidente e seguiu a pé em direção ao centro pela rua Marquês do Alegrete. Entretanto, foram interceptados pela guarnição da Brigada Militar. Ao abordarem o motorista, os policiais notaram visíveis sinais de embriaguez e, por isso, convidaram-no a realizar o teste do etilômetro para verificar a presença de álcool em seu organismo.

Até o momento da postagem desta matéria, a ocorrência ainda estava em andamento. Entretanto, o teste do etilômetro apontou nível alto de álcool no sangue, 0,87mg/L. Ele foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente seria levado à Delegacia de Polícia. O veículo Uno seria removido por um guincho, já que nenhum motorista habilitado foi apresentado e o Uno estava no meio da pista.

Além disso, um dos policiais afirmou que o condutor do Uno possuía antecedentes criminais.