Real perde para Manoel Viana e recebe a AFA neste sábado na Arena

O representante alegretense no campeonato gaúcho de futsal Série Prata 2022, perdeu mais uma na competição.

Jogando no último dia 30 de julho em Manoel Viana, encarou o clássico contra a Associação Vianense de Futsal. O confronto no ginásio Henrique Nemitz Martins foi favorável para equipe da casa que é comandada pelo alegretense Alexandre Boherer.

O Real conseguiu fazer um jogo bastante equilibrado na primeira etapa. Embalado pela torcida, o time vianense impôs certa dificuldade para o time treinado por Dema Correa. Mas o Real suportou bem a pressão e soube neutralizar as investidas da associação. Empate em 2 a 2 no primeiro tempo, e um jogo diferente na etapa final.

Real não foi bem em Manoel Viana e precisa vencer em casa neste sábado

A equipe alegretense se perdeu em quadra e foi presa fácil para a AVF que deitou e rolou, fechando o jogo em 8 a 3. Tailan duas vezes e Diorge marcaram para o Real.

O time de Alegrete completou 8 jogos, duas vitórias e seis derrotas. São 24 gols marcados e 40 sofridos.

A 9ª rodada ocorre no próximo sábado (6), onde o Real recebe na Arena Esporte e Lazer a AFA de São Francisco de Assis, equipe de melhor ataque na competição e vice líder da chave A com 16 pontos. A liderança é da Ser Santiago com 17. O Real é o penúltimo colocado com 6 pontos. Na classificação geral o Real ocupa a 12ª posição entre os 14 clubes da Série Prata 2022.