Live show da interneith apresenta: Tchê Barbaridade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conteúdo Patrocinado!!

INTERNEITH oferece LIVE SHOW ESPECIAL no próximo domingo dia 22/08 a partir das 19h.

No próximo dia 22/08 a INTERNEITH, empresa genuinamente alegretense oferece live show com TCHÊ BARBARIDAD. No dia a empresa estará lançando novos planos e produtos. Muita musica, interatividade, sorteios e novidades.

A transmissão será através da pagina do facebook do Portal Alegrete Tudo e facebook da INTERNEITH.

Marque em sua agenda e fique ligado na página do Portal, domingo 22/08 a partir das 19h.

Sigam nossas páginas do Facebook e Instagram e acompanhe as novidades.

LIVE SHOW ESPECIAL – Interneth



Interneith Internet Fibra Optica – Rua 20 de setembro 604 – Centro Alegrete



55 3421 8600 – 55 99719 8600 (Whatsapp)