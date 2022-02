Locomotiva tem bom resultado na Copa Gaúcha de Beach Soccer

A S.E. Locomotiva de Alegrtete voltou de Torres onde participou da Copa Gaúcha de Beach Soccer, ocorrida no último final de semana, nos dias 05 e 06, em Torres com um ótimo resultado.

A equipe S.E.Locomotiva conquistou o quinto lugar, além do Troféu Disciplina, na Copa Gaúcha de Beach Soccer, ocorrida em Torres, neste final de semana, nos dias 05 e 06 de fevereiro.

Os atletas alegretenses disputaram três partidas, vencendo as duas primeiras pelo placar de 3 x 1. Infelizmente caíram no confronto com Tramandaí.

A Copa Gaúcha de Beach Soccer reuniu atletas consagrados na modalidade, o que elevou o nível dos jogos para a alegria do grande público presente.

A S.E.Locomotiva agradece à Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer de Alegrete pelo apoio, oportunizando à equipe a participação do Município na competição. “A secretária Ângela Viero e o diretor Marcelo Alves não mediram esforços para que esse projeto fosse realizado”, reconhecem, em postagem nas redes sociais.

A secretária Ângela Viero reitera que a Secel busca atender e apoiar diferentes ações e segmentos e que a S.E.Locomotiva tem tradição de bem representar o Município, assim como organização interna exemplar.

O prefeito em exercício, Jesse Trindade, saúda os atletas, ressaltando que representaram Alegrete com garra e disciplina, haja vista o troféu que receberam. “Uma honra para a cidade”, pontuou.

De Alegrete participou só a equipe do Locomotiva além de times das cidades de Rosário do Sul, Cacequi, Santiago e Nova Esperança do Sul. Desde o ano de 2020 que esse esporte está sendo retomado aqui na cidade para incentivar e fortalecer equipes que gostam de jogar futebol na areia.