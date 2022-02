Lojas já fazem promoções de final de estação

Share on Email

Ainda estamos no Verão e as vitrines das lojas estão lotadas de modelos da estação. Porém, a cidade tem uma característica diferente quando muitas pessoas saem em férias e viajam ou vão para o interior do município, o que diminui em muito o número de consumidores circulando na cidade nesta época.

Para aumentar as vendas de estoques de roupas de verão, algumas lojas já iniciaram as promoções da estação. Nas vitrines, os cartazes mostram promoções que variam com descontos de até 50% em lojas de confecções e calçados.

Promoção de final de Estação

Essas promoções de final de estação sinalizam uma boa oportunidade para quem quiser comprar roupas ou calçados com preços melhores.

Ainda temos pelo menos mais um mês de calor em Alegrete, então muita roupa comprada nesta época poderá ser aproveitada.

O verão vai oficialmente até o dia 20 de março, quando inicia a outra estação, o Outono.