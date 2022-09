Lojistas da Gaspar Martins lembram da Semana da Pátria com adereços na rua

E para referênciar o amor e respeito ao País, comerciantes de um das quadras da Rua Gaspar Martins enfeitaram a rua com as cores verde e amarelo.

Verde e Amarelo na Gaspar Martins

Nos arcos que já existentes nas rua, eles colocaram nas laterais as bandeirolas com as cores da Bandeira do Brasil.

É uma maneira de lembrar que somos um país livre. Embora ainda tenhamos lutas e difuldades, temos que agradecer a esse gigante que nos acolhe, assim como irmãos de muitas pátrias, diz Carmem Hoffmann.