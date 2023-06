Lorenzo Power Monego continua esbanjando talento no motocross gaúcho

No último domingo(11), o jovem piloto Lorenzo Power Monego demonstrou sua garra e habilidade ao dominar a “vermelhinha” na pista do CT de Alegrete. Com um desempenho impressionante, o alegretense conquistou a atenção dos espectadores e deixou claro que está determinado a alcançar grandes feitos no mundo do motocross.

A presença do piloto foi acompanhada de perto pela sua fiel família, que sempre o apoia em suas aventuras. O amor e suporte da família têm sido uma constante na trajetória de Lorenzo, impulsionando seu crescimento e desafiando-o a superar seus limites.

E neste próximo final de semana, Lorenzo terá a honra de representar a cidade de Alegrete no Velocross Gaúcho e Brasileiro, que será realizado em Arroio do Meio. Essas competições são de extrema importância para o piloto, pois oferecem a oportunidade de competir contra alguns dos melhores talentos do país.

Além do apoio incondicional de sua família, Lorenzo também conta com o suporte da AABB de Alegrete, que tem sido uma importante parceira nessa jornada esportiva. O apoio de instituições locais é essencial para que jovens talentos, como Lorenzo, possam desenvolver todo o seu potencial e representar a cidade.

O Velocross é uma modalidade que requer muita habilidade e coragem, e Lorenzo tem demonstrado essas qualidades em suas performances nas pistas. Seu talento promissor e sua determinação incansável são características que o destacam entre os competidores e o colocam como um nome a ser observado no cenário do motocross nacional.