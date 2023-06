Peça de teatro leva conscientização sobre a prevenção à dengue

A Secretaria de Saúde, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) Vila Nova, promoveu uma iniciativa inovadora para conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à dengue. A ação consistiu na realização de uma peça teatral que abordava de forma lúdica e educativa os principais aspectos relacionados à doença. As apresentações ocorreram na Escola Estadual Osvaldo Dornelles e na Escola Raymundo Carvalho nos meses de maio e junho.

A ideia para a realização da peça teatral surgiu a partir de uma atividade avaliativa do Curso Técnico Saúde com Agente, promovido por uma parceria entre o Ministério da Saúde, UFRGS e Conasems. O curso envolveu atividades tanto a distância (EAD) quanto presenciais, com a participação de tutoras e preceptoras do município nas Unidades de Saúde.

Após as primeiras apresentações nas escolas Osvaldo Dornelles e Raymundo Carvalho, os agentes comunitários de saúde perceberam o sucesso da iniciativa, com a participação ativa do público, aplausos e muitas risadas. Diante desse resultado positivo, eles decidiram estender as apresentações para as outras escolas da comunidade.

A peça teatral abordou de maneira criativa e interativa os principais temas relacionados à dengue, como a identificação do mosquito Aedes aegypti, os locais de reprodução, as formas de prevenção, os sintomas da doença e a importância do combate constante ao vetor. Através de diálogos engraçados e personagens cativantes, a mensagem sobre a gravidade da dengue foi transmitida de forma acessível e impactante.

Além da peça teatral, os agentes comunitários de saúde também distribuíram materiais informativos, como panfletos e cartilhas, para reforçar as orientações sobre prevenção e combate à dengue. Essa abordagem integrada entre a arte teatral e a educação em saúde se mostrou eficaz na mobilização da comunidade escolar e no engajamento de alunos, professores e funcionários.

A secretaria de Saúde reconhece a importância de ações criativas e inovadoras para enfrentar os desafios relacionados à dengue. Através da parceria com a ESF Vila Nova e do envolvimento dos agentes comunitários de saúde, foi possível levar informações relevantes para as escolas da comunidade, contribuindo para a conscientização e a adoção de medidas preventivas.

Com a continuidade das apresentações teatrais nas demais escolas da região, espera-se que a conscientização sobre a dengue se amplie ainda mais, resultando em uma redução significativa dos casos da doença.