Pesquisa mostra variação de preços dos combustíveis em junho

O Procon de Alegrete divulgou os resultados de sua mais recente pesquisa de preços dos combustíveis, referente à primeira quinzena do mês de junho. A pesquisa abrangeu 20 estabelecimentos da região e trouxe informações sobre os valores dos principais combustíveis, levando em consideração os impostos de ICMS.

De acordo com os dados levantados, houve um aumento nos preços dos combustíveis em comparação com o mês de maio de 2023. A gasolina comum apresentou o menor preço do litro encontrado a R$5,61, enquanto o maior preço chegou a R$5,89. Já a gasolina aditivada teve seu menor valor registrado em R$5,59 e o maior em R$6,09.

No caso do óleo diesel comum, o menor preço encontrado foi de R$4,99 por litro, enquanto o maior atingiu R$5,79. Para o óleo diesel S10, o menor preço registrado foi de R$5,09 por litro, e o maior valor ficou em R$5,87.

Em relação ao etanol, apenas quatro estabelecimentos da região estão comercializando o produto. Os preços encontrados variaram entre R$4,89 e R$5,29 por litro.

É importante ressaltar que esses valores já incluem os impostos de ICMS, que impactam diretamente no preço final dos combustíveis.

No entanto, o Procon informa que há previsão de redução nos preços dos combustíveis neste final de semana, embora os valores ainda estejam indefinidos nos postos de abastecimento. Recomenda-se aos consumidores que fiquem atentos às atualizações e comparem os preços antes de realizar suas compras.

A pesquisa completa, contendo todos os produtos e valores pesquisados, já está disponível no site da Prefeitura Municipal de Alegrete, na página do Procon. Essa disponibilização tem como objetivo permitir que todos os consumidores analisem as informações e tomem decisões mais conscientes na hora de abastecer seus veículos.