Luciane Amaral retorna ao Alegrete com coração cheio de gratidão

Sua presença no Rio de Janeiro era indispensável em razão da participação de seu filho, o guri do Alegrete, Matteus no BBB24, mais especificamente decido ao Paredão. Ela foi recepcionada por sua equipe.

A mobilização em torno do alegretense foi evidente, e o resultado positivo da permanência dele na Casa mais vigiada do Brasil foi motivo de muita alegria para Luciane e toda a comunidade.

Antes de sua volta, Luciane teve a oportunidade de encontrar-se brevemente com Deniziane, fisioterapeuta eliminada no nono paredão. O encontro foi marcado por demonstrações de apoio mútuo, refletindo a solidariedade entre participantes e familiares.

Em suas palavras, Luciane expressou sua gratidão aos que estão apoiando Matteus, ressaltando a magnitude da mobilização que ocorreu no Centro Cultural e suas imediações, lotados de pessoas demonstrando seu apoio ao guri. Seu retorno para casa é motivo de felicidade, salientando a importância do Baita Chão, sua terra natal, onde seu coração encontra-se em paz.

Em suma, o retorno de Luciane Amaral representa não apenas o reencontro com sua família e seu lar, mas também a continuidade do apoio e da torcida pela jornada de seu filho no BBB24.