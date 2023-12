Luciano Belmonte, atual Presidente da Câmara, enumera avanços no Legislativo

Lennon, de apenas 6 anos, já é um gigante numa prancha de skate

A prática que adquiriu em 2018, quando pela foi presidente da Câmara pela primeira vez, o ajudou neste segunda gestão e diz que conseguiu implementar projetos e destaca que teve o incondicional apoio da mesa diretora. Um dos avanços que o vereador destaca é a implantação do vale alimentação, no valor de 500 reais, ao servidores da Casa. Ainda, pela primeira vez, abriu o processo de contratação temporária de dois agentes Legislativos e já adianta que autorizou a contratação da empresa para concurso em 2024.

Outra situação que destaca é que o Legislativo nunca teve PPCI e o trabalho incioiu em 2018, na sua primeira gestão, e foi concluído este ano. Também adquiriu duas câmeras robóticas para melhor transmissão das sessões, por meio da TV Câmara, além da aquisição da galeria digital que vai ficar na entrada da Casa, possibilitando a comunidade acessar o que cada vereador faz. O plenário também terá o painel eletrônico.

Em sua gestão, pela primeira vez, houve a cassação de um vereador- o Fábio Perez. Ele infoma que as denuncias inciaram na gestão anterior do vereador Anilton Oliveira. Esclarece que uma comissão processante conduziu o processo seguindo os ritos legais e os prazos neste processo, com ampla defesa e contraditório ao referido vereador.

Um ação na sua admisnistração que, também veio beneficiar os servidores foram os cursos realizados na Câmara, num total de 20 sem precisar deslocamento para fora, gerando assim economia de viagens e diárias. E nos 192 anos do Legislativo, Luciano Belmonte foi a Brasília para agilizar a implantação da Escola do Legislativo na Câmara e trouxe, pela primeira vez, três instrutores do Senado Federal. Ainda implantou a gestão compartilhada para que os processos administrativos sejam eletrônicos, gerando assim e economia de papel.

Um fato que marcou sua gestão foi a inciativa de fazer reformas no prédio e construção de quatro pavimentos e, no caso, a empresa contratada para fazer o projeto não cumpriu os prazos. A Câmara precisou abrir processo administrativo especial- PAE. Não houve custo para a Casa e devido a esta falha a empresa ficou impedida de licitar com o Poder Público por dois anos, informou Belmonte.

As contas de sua gestão fecham no próximo dia 5 de janeiro. E ao encerrar o seu mandato, como presidente do Poder Legislativo, ele adiantou que é um dos pré- candidatos do partido junto com Lúcio do Prado a prefeito de Alegrete, sendo que a decisão será na convenção do PP em 2024.