Secretaria de Segurança enumera expressivas realizações neste ano que finda

Essa colaboração resultou em ações mais eficazes para a manutenção da ordem viária. Além disso:

Nova sede para a Guarda Municipal: Houve a locação de uma nova sede para a Guarda Municipal, proporcionando maior capacidade e melhores condições de acomodação para os servidores. Essa mudança visa otimizar as operações e garantir um ambiente adequado para o desempenho das funções.

Modernização do registro de multas: cada guarda municipal recebeu smartphones para a utilização do talonário eletrônico de multas, eliminando o uso de papel. Essa medida não apenas contribui para a eficiência operacional, mas também representa um passo em direção à sustentabilidade.

Recolhimento de animais soltos: por intermédio de uma emenda impositiva parlamentar indicada pela vereadora Dileusa Alves, a Guarda Municipal adquiriu um reboque para o recolhimento de animais soltos em vias urbanas. Essa iniciativa visa garantir a segurança viária e o bem-estar animal.

Reforma na Lei da Guarda Municipal: uma reforma na lei que reorganiza a Guarda Municipal foi realizada para adequá-la à legislação federal, garantindo maior conformidade e eficácia nas práticas da instituição.

Educação para o trânsito: por meio de verba da secretaria de educação, foi possível adquirir uma escola de trânsito para a realização de palestras nas escolas do município e eventos. Palestras direcionadas a diferentes grupos de usuários do trânsito urbano foram promovidas, seguindo o calendário do SENATRAN.

Fiscalização dos transportes: a Guarda Municipal realizou a vistoria anual e fiscalização de diversos modais, incluindo transporte coletivo, táxi e aplicativos, assegurando a conformidade com as normas estabelecidas.

Sinalização viária aprimorada: a implantação de rotatórias em pontos estratégicos, a marcação da primeira área de conflito de Alegrete e a aquisição de 15 ondulações transversais móveis (lombadas) em parceria com a secretaria de infraestrutura contribuíram para melhorar a fluidez e a segurança viária.

Sistema integrado de monitoramento: destaca-se a criação do CIOSP Alegrete, que expandiu os pontos de monitoramento urbano de 14 para 60. Além disso, foram instalados leitores de placas, controladores de velocidade, câmeras e sensores de alarmes em prédios públicos, fortalecendo a segurança municipal.

Junta administrativa de recursos de infrações: A Guarda Municipal analisou 122 defesas prévias, julgando 7 deferidas, além de 72 recursos à JARI, com 2 deferidos. Foram emitidas 47 diligências conforme solicitação do DETRAN, demonstrando o compromisso com um processo justo e transparente.