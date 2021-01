Luta corporal entre irmãos gêmeos deixa um ferido na cabeça

Compartilhe















Discussão entre familiares resultou em um homem ferido. Ele foi encaminhado à UPA pelo Samu onde passou por atendimento e, de acordo com informações dos policiais, sem risco de morte.

A ocorrência foi no bairro Vila Nova por volta da 1h45min do primeiro dia do ano de 2021. Segundo o registro, a guarnição foi acionada devido a uma briga em família. No endereço, os PMs fizeram contato com o acusado e o mesmo relatou que ele o irmão(gêmeo) e um cunhado tiveram um desentendimento e, por esse motivo ocorreu uma discussão. Os ânimos se exaltaram e eles entraram em luta corporal sendo que o suspeito deu uma garrafada no irmão(gêmeo). O mesmo ficou lesionado e foi encaminhado à UPA. Autor e vítima têm 22 anos. Foi realizado o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia.