Em cinco dias, Alegrete soma 62 novos casos positivos da Covid-19

Foram registrados 62 novos casos positivos entre sábado (26/02), domingo(27), segunda-feira (28/02), terça-feira (01-03), quarta-feira (02-03).

No sábado (26-02) foram registrados 26 positivados, 19 mulheres e 07 homens, com idade entre 04 e 71 anos. No domingo (27-02) foram 03 casos positivos, 03 mulheres , com idade entre 46 e 65 anos.

Na segunda-feira (28/02) foram 11 casos positivos, 04 mulheres e 07 homens, com idade entre 21 e 78 anos. Na terça-feira (01-03) foram 13 casos positivos, 08 mulheres e 05 homens, com idade entre 06 e 62 anos e, na quarta-feira (02-03) foram 09 casos positivos, 07 mulheres e 02 homens, com idade entre 10 e 85 anos. Foram registrados 238 recuperados.

Há 05 alegretenses internados com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete, 04 deles estão internados na UTI e 01 no Hospital de Campanha e há 01 paciente de Manoel Viana internado no hospital de campanha .

Atualmente são 18.468 casos confirmados e 17.919 recuperados. Há 229 casos ativos no Município. Até esta edição do boletim, temos registrados 320 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 51.650 testes, sendo 33.182 negativos, 18.468 positivos e há 03 pessoas aguardando resultados de exame.