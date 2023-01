Mãe comemora o reencontro com a filha desaparecida há quase dois meses

A alegretense destacou que estava há quase dois meses sem notícias da filha e, na manhã de ontem(25), a adolescente de 17 anos, a procurou. Segundo a mãe, Luana Paviolli do Carmo Machado, tinha sido visualizada pela última vez no dia 8 de dezembro, em uma festa de Carnaval.

Sineia disse que a filha é usuária de drogas e saiu de casa há um ano, entretanto, ela nunca deixou de acompanhá-la, inclusive solicitou a internação de Luana e, por 21 dias, ela ficou hospitalizada para desintoxicação.

“Depois que ela saiu do hospital, retornou para a casa de um homem com quem residia no bairro Vila Nova. Sabia apenas que minha filha tinha frequentado um evento de carnaval e depois sumiu. Procurei em todos os locais em que ela poderia estar e não obtive retorno, por isso procurei o PAT e fiz registro na Delegacia de Polícia “- desabafou a mãe que estava aliviada em saber que a filha estava com vida e bem, dentro do quadro dela.

“Já fui na DP e falei que ela apareceu. Contudo, foram dias difíceis, pois mesmo com um comentário na postagem indicando ser ela, afirmando estar bem, eu não tinha certeza, até vê-la pessoalmente- comentou.