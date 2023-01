São elevados os índices de raios ultravioletas na Região

Conforme dados do satélite, quase todo o Sul do Brasil estava com IUV acima de 11, o que é um valor elevado, mas em parte do Rio Grande do Sul o índice atingia valores acima de 14, o que é uma marca extremamente alta na escala de referência de incidência da radiação ultravioleta. Os altos índices UV se devem ao tempo muito aberto que se registra na Região Sul.

O céu esteve claro, com ausência de nuvens, em praticamente todo o o RS com algumas escassas nuvens esparsas no extremo Sul gaúcho.

A escala de cores para este gráfico mostra na régua horizontal abaixo do gráfico valores baixos de exposição como tons de azul e verde (de 0 a 10) e valores mais altos como amarelo, laranja ou vermelho (de 11 a 18).

Para entender: o número 0 (zero) é a menor incidência de índice UV e 18 (dezoito) é a máxima. No conteúdo a seguir você entenderá cada grau e seu impacto em nossas vidas.

O QUE É O ÍNDICE UV

Os valores IUV são agrupados em categorias de intensidades, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os raios ultravioletas A (UVA) têm incidência regular durante o ano todo, não diminuem no inverno e penetram profundamente na pele. Os raios UVA são de médio grau de intensidade e responsáveis por manchas e rugas. Por sua vez, os raios ultravioletas B (UVB) alternam sua intensidade em alguns períodos do ano, e aumentam muito no verão, principalmente nas horas de maior radiação solar do dia (das 10h às 16h), aumentam o risco de câncer e têm alto grau de intensidade. O IUV efetivo leva em consideração o IUV máximo obtido a partir das condições de céu limpo e meio dia solar, critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e as condições de nebulosidade na atmosfera em tempo quase real. A atualização do IUV corrigido é possível devido ao uso de imagens de satélites meteorológicos.

Com informações da Met Sul e Extemo UV