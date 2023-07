Encapuzados assaltam propriedade no interior e, na fuga, capotam caminhonete

De acordo com informações apuradas pelo Portal Alegrete Tudo, o homem foi agredido e roubado no momento em que fechava seu estabelecimento comercial.

Segundo o relato, no momento em que estava encerrando as atividades, o homem foi surpreendido por dois criminosos encapuzados, que o renderam e amarraram suas mãos para trás. Os assaltantes, em seguida, começaram a carregar a caminhonete da própria vítima com diversos gêneros alimentícios, facas, um televisor, pneus, e outros objetos de valor. Além disso, celulares e cartões de crédito também foram subtraídos durante o assalto.

Entretanto, o comerciante conseguiu se libertar das amarras e correr até uma propriedade vizinha, atravessando um matagal, desta forma, a Brigada Militar foi acionada. Enquanto os policiais se dirigiam ao local para atender a ocorrência, avistaram um veículo HB20 trafegando no sentido contrário. O condutor do veículo, ao perceber a aproximação da viatura, não respeitou a ordem de parada e acabou perdendo o controle do carro, caindo em um banhado.

Após abordagem, os policiais constataram que o motorista do HB20 estava com o licenciamento vencido. Na sequência, a caminhonete roubada foi encontrada capotada às margens da estrada, com os pertences subtraídos durante o assalto ainda no veículo. A polícia conseguiu entrar em contato com a vítima, que, apesar de lesionada, estava consciente e foi encaminhada à Delegacia de Polícia para o devido registro da ocorrência.

Tudo indica que os criminosos perderam o controle do veículo durante a fuga e o abandonaram após o acidente, com os objetos roubados.