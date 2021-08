Mãe encontrou o filho sem vida no quarto da casa, na Maurício Cardoso

Na manhã de segunda-feira(9), um homem foi localizado, sem vida, pela mãe. A vítima de 30 anos foi identificada como Airton da Silva Ribeiro.

Segundo informações da ocorrência, a mãe sentiu falta do filho que residia em uma peça, localizada na frente do pátio onde há outras casas de familiares. Ao entrar no quarto do filho, o localizou já sem vida. A progenitora acionou o Serviço Atendimento Móvel de Urgência -Samu – e também a Brigada Militar. Na sequência, a Polícia Civil esteve no endereço e o policial realizou registro fotográfico. A mãe do homem disse que ele era portador de epilepsia e realizava tratamento com o Dr Witt. Muito abalada, a mãe informou que o filho estava bem e não tinha nenhum outro problema de saúde. Ele relembrou os últimos momentos com o Airton.

O corpo foi removido, pela Funerária Angelus ao IML da Santa Casa para realizar a necropsia, caso fosse necessário. Tudo indicava que a crise teria ocorrido durante a madrugada. Muito consternada, a mãe de Airton comentou a dor de sepultar o segundo filho, referindo-se a um outro que faleceu no ano passado por problemas de saúde.

Airton deixa uma filha de 13 anos que reside com a mãe no Passo Novo. Ele era autônomo.