Prefeitura retifica edital para escolha dos conselheiros tutelares

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, anunciou uma retificação relacionada ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município para a gestão 2024/2028. A retificação está relacionada ao edital n° 01/2023, que é anexo à resolução n° 04/2023.

A Comissão Especial Eleitoral, responsável por conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, teve sua composição alterada de acordo com as atribuições legais estabelecidas pela lei municipal nº 6.604.

A convocação para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é um momento crucial para a comunidade de Alegrete, pois o Conselho Tutelar desempenha um papel fundamental na proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes do município.

A retificação do edital busca garantir a transparência e a lisura do processo, assegurando que a Comissão Especial Eleitoral seja composta por membros competentes e comprometidos com a causa. Essa modificação na composição da comissão pode trazer novas perspectivas e contribuir para a efetividade do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar.

A população de Alegrete é convidada a ficar atenta aos respectivos editais divulgados pela Prefeitura, que contêm todas as informações necessárias sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. É essencial que os interessados leiam atentamente os documentos, compreendam os requisitos e prazos estabelecidos, e participem ativamente desse importante momento democrático.

Para mais informações sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e as alterações feitas na composição da Comissão Especial Eleitoral, os interessados podem acessar os respectivos editais disponibilizados pela Prefeitura de Alegrete. Veja os links abaixo:

Edital n° 01/2023 – anexo à Resolução n° 03/2023

Edital n° 01/2023 – anexo à Resolução n° 04/2023