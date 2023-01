Jovem é golpeado com facão, e pais do agressor o ameaçam de morte

Um jovem morador do bairro Promorar procurou a Delegacia de Polícia depois de ser ameaçado de morte, duas vezes, pelos pais de um desafeto.

Ele disse aos policiais que foi golpeado na cabeça duas vezes com um facão. O suspeito é um indivíduo que ele informou o nome na primeira ocorrência realizada na DP. Depois deste dia, no início da semana estava em frente a sua residência quando a mãe do indivíduo chegou no local e o ameaçou de morte, caso não retirasse a queixa.

Assim que a mulher concluiu as ameaças, o pai do desafeto também chegou em sua frente com uma arma de fogo em punho e reiterou as ameaças de morte.

Ambos saíram do local na sequência. A vítima destacou que deseja representar contra os acusados diante das agressões.