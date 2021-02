Quero-Quero é curso preparatório gratuito para o ENEM e concursos públicos

Compartilhe















O Curso Preparatório Quero-Quero é oferecido pela Prefeitura Municipal de Alegrete por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Os cursos acontecem em dois locais, na EMEB Lions Clube e no Centro Profissionalizante Nehyta Ramos. Em ambos há o preparatório para o Enem, mas no Nehyta Ramos há também o preparatório para concursos públicos.

Podem se inscrever estudantes da Rede Pública que comprovem baixa renda ou cadastro em programas sociais. Nos cursos preparatórios para o Enem serão ofertados 20 vagas e no curso para concurso haverá 25 vagas. As inscrições podem ser realizadas nos locais em que acontecem os cursos, a EMEB Lions Clube e o Centro Profissionalizante Nehyta Ramos. As aulas começam dia 15 de março. A coordenadora do Projeto é a Professora Giciéle Barúa.

