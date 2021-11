Mais de 2.500 familias vão receber 400 reais do Programa Devolve ICMS

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na terça-feira, 16, o prefeito Márcio Amaral realizou a entrega de cartões para os beneficiários do Programa DEVOLVE ICMS, na agência central do Banrisul Alegrete. Estiveram presentes o secretário de Finanças e Orçamento, José Luiz Caurio, a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferati, e o gerente geral da Agência Banrisul, Jonathan Reimann.

O Programa DEVOLVE ICMS contempla as famílias cadastradas no CADÚNICO(Cadastro Único) e que possuam renda mensal de até três salários mínimos nacionais ou renda per capita de até meio salário mínimo nacional, desde que recebam o Bolsa Família ou tenham algum dependente matriculado na rede estadual de ensino médio regular.

Os cartões estarão disponíveis na agência a partir de hoje de acordo com o calendário de entregas, e os benefícios começam a ser pagos a partir de 15 de dezembro. Serão 4 parcelas de 100 reais disponíveis para compra no comércio local em todos estabelecimentos conveniados ao Banrisul. No município de Alegrete foram selecionadas 2.547 famílias.

“Vale lembrar que quase 90% das famílias beneficiadas estão classificadas em situação de pobreza, ou extrema pobreza e nesse momento de final de ano é quando as famílias têm uma necessidade ainda maior de recursos, destaca o prefeito.

Os beneficiários devem comparecer à agência portando documentação (identidade e CPF)

DEVOLVE ICMS – Cronograma de entrega de cartões por data e letra inicial:

16/11 A,B

17/11 C,D

18/11 E, F, G

19/11H, I, J

22/11K, L

23/11 M

25/11 S, T, U

26/11 V, W, X, Y, Z.

Para mais informações entre em contato através do site ou da Central de Atendimento do Estado:

0800 541 2323