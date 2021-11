Cavalo pasta no campo de futebol do Oswaldo Aranha

Um portão lateral da escola Oswaldo Aranha foi aberto para que a empresa que faz obra no prédio “novo” possa entrar com material. Só que estando aberto assim, também, entram veículos e pessoas para o recinto do prédio da escola.

Nesta terça-feira 16, uma cena chamou atenção- um cavalo pastando dentro do campo de futebol do Oswaldo Aranha.

Cavalo pastando no campo do Oswaldo Aranha

As obras do prédio da General Sampaio estão parados por conta de aditivo no contrato e a entrada lateral continua aberta. Foram feitas manutenção no telhado, parte elétrica e outras. E ainda não há previsão de retomada dos trabalhos.

As aulas presenciais estão acontecendo no prédio velho com frente para a Avenida Freitas Valle.

O diretor da Escola, Ernesto Viana, diz que infelizmente, enquanto a escola estiver em obras fica difícil controlar. Outro dia, comentou que a Guarda Municipal retirou outras animais de dentro do pátio.