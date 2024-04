Mais de 200 novos soldados do 12º BE recebem a Boina Preta e celebram a Arma de Engenharia

O Tenente-Coronel Miguel Angelo Guterres Dalcin, comandante do Batalhão, recebeu a visita do General de Brigada Augusto Bastos Neuvald, Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, sediada em Santa Maria. Representando a prefeitura, esteve presente a secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, e pela Câmara Municipal, a vereadora Fátima Marchezan, além dos demais comandantes das unidades militares locais.

Consulta pública sobre licenciamento de irrigação sugere nova resolução

Com a quadra do pavilhão central da unidade militar lotada, a tropa da Arma Azul-Turquesa adentrou de forma triunfal ao local, com uma cadência sincronizada para orgulho dos familiares que aguardavam ansiosamente pelo momento. Após os trâmites oficiais da formatura em âmbito militar, foi realizada uma leitura do histórico da engenharia e peculiaridades sobre o batalhão, que já foi uma companhia, dando início à cerimônia com honras militares. Uma coroa de flores foi colocada no busto de Villagran Cabrita, patrono da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro.

Mãe de Matteus é convidada para participar do programa Encontro com Patrícia Poeta TV Globo

O comandante Dalcin dirigiu saudações aos familiares e amigos do Batalhão. Coube ao tenente-coronel resumir em poucas palavras a Operação Boina Preta. “Esses jovens soldados honrados tiveram uma conquista coletiva. Obtiveram pleno êxito nas atividades desenvolvidas”, pontuou o oficial. A tropa saudou em alto e bom tom o Batalhão.

O General de Brigada Neuvald fez uma saudação especial aos presentes e destacou que o dia era emblemático na comemoração da Arma de Engenharia e entrega da Boina Preta. Elogiou o trabalho da unidade militar no âmbito da Brigada e ressaltou o momento significativo para todos os militares ali perfilados.

Conforme apurou a reportagem, 230 novos soldados receberam a Boina Preta. Eles participaram entre os dias 8 e 11 de abril do exercício de terreno com as instruções do efetivo variável. Coube ao soldado Liederson (Cia de Pontes) destacar-se e simbolizar a entrega oficial da Boina Preta pelo General Neuvald e o Tenente-Coronel Dalcin. O militar recebeu os cumprimentos dos oficiais e de seus familiares. Logo em seguida, a cerimônia foi encerrada com a tradicional entrega da boina pelos padrinhos e madrinhas.

O 12º BE recebeu comitivas das cidades de Passo Fundo e região, Erechim e região, Pontão, Gaurama., Barão de Cotogipe, São Francisco de Assis e de outras cidades do noroeste gaúcho.

Fotos: PAT e NV Produções José Airton e Neiva