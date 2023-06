Mais de 80% da população bebe água de poço artesiano em Alegrete

Share on Email

A Corsan informa que, muitas vezes, a falta de abastecimento de água em alguns locais da cidade se deve aos desligamentos programados da RGE, para a realização de manutenção ou troca de postes. Como grande parte da cidade de Alegrete é abastecida por poços artesianos que precisam de energia elétrica para funcionar, esse fato ocasiona a falta de energia acontecer, com certa frequência, provoca o desabastecimento de água.

As reclamações de consumidores de que estão sem água em determinados bairros é pontual. É que para fazer as suas manutenções na rede elétrica a energia precisa ser desligada e isso afeta, inveitavelmente, poços que estão na mesma rede já que todos depende de eletricidade para funcionar.

Cristiano Machado, diretor da Corsan em Alegrete, explica que, muitas vezes, isso acontece em ação solicitada pela RGE para que possam realizar seus trabalhos em segurança. – Nós avisamos os consumidores para que se preparem para o desabastecimento temporário. Cristiano informa que 85% do abastecimento de Alegrete vem de 18 poços artesianos, o restante de água vem direto do Ibirapuitã. Toda água consumida na cidade passa pelo processo de tratamento contendo cloro e flúor, com prepaparação e aplicação de técnicos da Corsan.