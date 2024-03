Mais de 90 pessoas foram retiradas de área de inundação em Alegrete

Neste último boletim da Defesa Civil de Alegrete, divulgado às 18h desta segunda-feira(18), o nível do Rio Ibirapuitã atingiu a marca de 10,81 metros, resultando no impacto em um total de 92 pessoas e 32 famílias retiradas de suas casas. Entre estas, 15 famílias encontram-se desabrigadas, totalizando 44 pessoas e 17 famílias foram desalojadas, afetando 48 pessoas.

Os abrigos ativos para acolher as vítimas encontram-se no Ginásio IEE Oswaldo Aranha e no Posto do Bairro Macedo, locais que têm proporcionado assistência e suporte às famílias necessitadas.

Os bairros afetados incluem Santo Antônio, Vila Nova, Macedo e São João, onde os impactos das inundações têm sido evidentes. Para contato e informações adicionais, a população pode se dirigir aos números (55) 3120 1065 ou (55) 991589544.

Destaca-se que as operações de assistência e suporte às áreas afetadas contam com o auxílio dos servidores da Secretaria de Infraestrutura Municipal, bem como com o apoio do Exército Brasileiro. Ressalta-se que as atividades de resgate e auxílio devem ser realizadas exclusivamente durante o período diurno, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.