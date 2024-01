Mais dois médicos concluem residência na Santa Casa

A Santa Casa de Caridade de Alegrete é consciente da sua responsabilidade, enquanto promotora de saúde nas suas comunidades e vem atuando com muita segurança nas questões que envolvem educação e pesquisa. Dentro desse contexto, o programa de Residência Médica do Hospital tem se destacado na região, atraindo profissionais requisitados no mercado, pós-residência.

Na última sexta-feira, dia 19 de janeiro, três médicos residentes do Programa de Residência Médica, que estão concluindo o processo nesse ano, apresentaram seus Trabalhos de Conclusão em Residência (TCR).

Herikson e Martina apresentaram seus trabalhos na Residência em Psiquiatria sobre “Cetamina intravenosa em tratamento de depressão resistente ao tratamento e/ou de crise suicida: protocolo para uso em hospital geral”. Ambos foram avaliados pelo médico psiquiatra João Witt.

Sabrinna, concluinte da Clínica Médica, abordou o “Perfil de pacientes oncológicos internados na ISCCA: Hospital não referência oncológica da Fronteira Oeste”, sob a orientação da médica Rosangela Montenegro. A banca avaliadora foi formada pelos médicos Ruth Lilian Dias de Avila, Pedro Oscar Coelho e Tiago Camícia.

A Santa Casa já formou 26 médicos residentes desde que foi implantado o Programa de Residência Médica, em 2013, capitaneado pelo médico Carlinhos Thompson Flores e a cada novo ciclo conta com 4 vagas para médicos residentes, sendo 2 na Clínica Médica e 2 na Psiquiatria.

As atividades práticas desenvolvidas, sob a forma de estágio hospitalar supervisionado por preceptores e especialistas, tem carga horária de 60 horas semanais, incluindo um plantão de 24h. Já as atividades teóricas, seminários e estágios seguem as normas estabelecidas por Programa de Residência Médica, conforme Resoluções do Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM).