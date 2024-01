Festival da Linguiça já tem data e atrações confirmadas para a segunda edição

Após a grande aceitação da edição do ano passado, a Prefeitura de Alegrete irá repetir a dose do evento e projeta recorde de público durante os dias de atividade.

Segundo a secretária de desenvolvimento econômico, Caroline Figueiredo, o evento tem o intuito de reforçar a identidade do “Baita Chão”. Com muita gastronômia, cultura e lazer, a festividade promete receber um grande número de turistas.

Além disso, pelo segundo ano, o evento contará com o segundo rodeio da linguiça campeira, com provas e atividades envolvendo essa iguaria do Alegrete. Algumas atrações já estão confirmadas para os três dias de evento, são elas: Luiz Marenco, Quarteto Coração de Potro e grupo Carqueja. Lembrando que a entrada no festejo é totalmente gratuita.

Oficinas, palestras e workshops também serão atrações no parque Lauro Dornelles. A ideia do festival é fomentar a agroindústria e o empreendedorismo do Alegrete para que o nome da cidade seja lembrado como referência na área.