Mais trabalhadores testaram positivo no Marfrig

Até o momento, dos 600 trabalhadores da planta local 78 estão positivados e afastados das atividades laborais e sete retornaram ao trabalho. Com isso, alguns setores precisaram remanejar pessoas para dar andamento ao trabalho. No abate era 90 servidores, com mudanças internas passou para 75 e agora com a onda de Covid tem 60.

Marcos Rose informa que todos os produtos de triparia foram jogados fora, nesta quinta-feira, por falta de pessoas nos setores.

Neste dia 13, em seis horas foram abatidos apenas 200 animais, conforme Rosse. O normal num dia de trabalho é mais de 400 animais serem abatidos.

A planta de São Gabriel de acordo com o sindicalista positivou mais de 100 pessoas, mas não fechou.

Ele esclarece que a indústria conseguiu a carta de exportação, o que e bem difícil, assim como aqui de Alegrete e por isso dificilmente vão parar suas atividades, porque isso corre o risco de perder essa habilitação, e assim prejudica toda a atividade.