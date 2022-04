Mais um acidente, com carreta, é registrado na Avenida Gentil Carlesso

Share on Email

Este, conforme os produtores, é o terceiro acidente no mesmo local. A reclamação é de que ocorreu a troca de bueiros e a via ficou mais estreita, por esse motivo, quando os condutores vão realizar a curva, acabam caindo na vala.

O veículo trafegava do interior do Município – Rincão do são Miguel, para industrias da cidade.

Não há informações, até o momento, se ocorreu vazamento da carga. Na outra semana, parte da carga de arroz, vazou e foi realizado o transbordo.

O PAT entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura e, de acordo com o Secretário Mário Rivelino, terá uma vistoria e uma avaliação, no local, para ver o que poderá ser feito para evitar os acidentes.