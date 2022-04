Acidente entre quatro veículos deixa dois feridos em Alegrete

Share on Email

No início da tarde desta terça-feira(6), um acidente no cruzamento das ruas Maurício Cardoso com Barros Cassal, envolveu quatro veículos e deixou dois feridos.

Os dois condutores que sofreram lesões foram encaminhados à UPA pelo Samu.

Segundo relato da Brigada Militar, um Gol (quadrado) que trafegava pela rua Barros Cassal, sentido Oeste/Leste, avançou a preferencial e foi atingido por um Voyage que descia a rua Maurício Cardoso em direção à Praça General Osório.

Os dois motorista ficaram lesionados e foram socorridos pelo Samu. Outros dois veículos, um Palio e outro Gol que trafegavam pela rua Barros Cassal foram atingidos e ficaram com danos materiais.

Os condutores nada sofreram. Os quatro veículos tiveram avarias.