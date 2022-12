Peso da soja no PIB de Alegrete já é grande; em 2023 serão mais de 100 mil hectares plantados

O Engenheiro Agrônomo da EMATER, Tiago Soares Pedroso, informa que hoje a cultura de soja de Alegrete é quatro vezes maior de quando iniciou por volta de 2014.

Com as dificuldades, por falta de área para o cultivo onde esta pratica é tradicional no Norte e Noroeste do Estado, produtores começaram a migrar para Alegrete. Como na época, o valor da terra era bem mais acessível do que nas regiões de Passo Fundo e Ijuí, começaram a vir para cá, explica. Enquanto lá valia de 15 a 20 mil a hectare , a época, em Alegrete estava em torno de 8 mil, observou o Engenheiro agrônmo da EMATER.

E dos pouco mais de 25 mil ha, o Município vai plantar 100 mil em 2023, fazendo com que Alegrete seja, junto com outros municípios destaque em soja no Estado.

A EMATER é o órgão que da orientação e faz análise de solo aos podutores desta cultura. Também encaminha créditos e seguros agrícolas.

Tiago Pedroso, destaca Manoel Viana que era o que mais produzia aqui na Região em 2019 com 40mil há e, hoje Alegrete supera esta marca em mais de 50%.

O Agrônomo Tiago S. Pedroso disse, ainda, que quanto aos cuidados com o solo e licenças, os produtores buscam cumprir as leis e diz que nenhum solo pode ficar descoberto, tem que ter pasto nativo, pastagens ou outras culturas.

Isso fez com que além da venda de terra, os que investiram aqui para trabalhar na produção também comprassem imóveis, mas muitos ainda vivem em suas cidades de origem, observa o técnico.

O profissional salienta que Alegrete tem potencial para passar de 160 mil hecatres de soja, porque hoje com a tecnologia e correção de solo, a produção só aumenta, destaca. A produção é na média de 30 sacas por hectares ao custo de cerca de 5 mil a ha, em média, sendo que cada saca do produto já chegou a 200 reais e atualmente está em 170.

Hoje a soja é utilizada para vários fins, que vão muito além do óleo de soja. É possível fazer farelos, rações e até no álcool gel tem soja. A proteína um do mais destacados sub produtos, salientou o Agrônomo Tiago Soares Pedroso da Emater.

Palavra de um produtor.

Leonildo Formiguieri, de Passo Fundo, veio para Alegrete trabalhar há 23 anos em terras na região do Jacaquá. A família produz de forma consorciada gado- pecuária.

-Inicialmente o pai queria criar gado, e como as terras naquela região são de baixa lotação, resolvemos plantar para tentar melhorar a criação. E com o que tempo vimos que a lavoura produzia bem e seguimos. Só na Ibicuí são cinco colheitadeiras e toda estrutura para o trabalho”.

Na Fazenda Ibicuí são 6 mil hectares de soja, diz o produtor que não tem casa da aqui na cidade e investiu na infra estrutura da fazenda. Parte do total de terras em que produz soja, em Alegrete, foi comprada e a outra é arrendada, informa o agropecurista.

A soja sai direto dos cilos da propriedade para exportações no Porto de Rio Grande, diz Leonildo que fica a semana trabalhando e aos fins de semana vai para Passo Fundo.