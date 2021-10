Manifestantes fazem caminhada em protesto ao Governo Bolsonaro

Share on Email

Manifestantes foram às ruas em Alegrete e em várias cidades do país para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro neste sábado (2).

Ato Fora Bolsonaro em Alegrete

Em Alegrete, a caminhada que iniciou por volta das 10h, percorreu as vias centrais. Os manifestantes estavam portando faixas com críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em relação à condução do combate à pandemia pelo Ministério da Saúde, a alta de preços da cesta básica e dos combustíveis e a falta de políticas públicas.

A concentração ocorreu às 9h30, na Praça Nova, percorreu a rua dos Andradas, a Vasco Alves, contornou a Praça Getúlio Vargas e se concentrou no calçadão, onde houve falas de várias oradores.

Ato Fora Bolsonaro em Alegrete

O ato, organizado pela Frente Esquerda Socialista e Frente Brasil Popular, teve representantes políticos e dos movimentos sociais de Manoel Viana e fez parte das manifestações que ocorreram em várias cidades do País, no dia 2 de outubro, contra o governo federal e pelo impeachment do presidente da República.