Manoel Viana disponibiliza vagas para professores temporários.

Na última segunda-feira(31), a Prefeitura de Manoel Viana lançou o edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores temporários.

O edital do processo seletivo visa selecionar profissionais da área educacional para atender as necessidades excepcionais temporárias. As vagas atenderão professores das seguintes disciplinas: Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Espanhola, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Educação Física, Professor de Pedagogia, Professor de História, Professor de Libras e Professor Psicopedagogo.

INSCRIÇÕES:

Não serão cobradas taxas de inscrições.

Deverão ser realizadas através de registro em protocolo de forma presencial ou por procuração, desde que a mesma esteja com firma reconhecida.

Acontecerão na recepção da Secretaria de Educação que fica no 1º andar junto ao prédio da Prefeitura de Manoel Viana, localizado na Rua Walter Jobim, nº 175.

Prova:

Língua Portuguesa: 10 questões

Conhecimentos digitais: 05 questões

Legislação: 05 questões

Conhecimentos Específicos: 10 questões.

Para mais informações acessar o site oficial da Prefeitura de Manoel Viana, onde está disponibilizado o edital oficial do processo seletivo.

Fotos: reprodução