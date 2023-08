Peça teatral, Sumiço da Consciência, provoca reflexão sobre a relação do ser humano e natureza

Alegrete vai receber espetáculo teatral “O Sumiço da Consciência”, uma realização do Grupo Ritornelo de Teatro, de Passo Fundo, em parceria com o projeto “O Teatro a Mil” do Sesc/RS . A peça será apresentada no Clube Casino de Alegrete, em três sessões no dia 03 de agosto, às 10h, 14h e 15h30, com o intuito de despertar a consciência ambiental e promover uma reflexão sobre a relação do ser humano com a natureza.

O projeto “O Teatro a Mil”, desenvolvido pelo Sesc/RS, tem como proposta oferecer espetáculos teatrais gratuitos para jovens e crianças de escolas públicas do Estado. Em sua missão de incentivar o acesso à cultura e à arte, o projeto chega a Alegrete com a peça “O Sumiço da Consciência”, que aborda temas relacionados ao meio ambiente de forma lúdica e envolvente.

Para participar das sessões, os gestores escolares devem realizar o agendamento prévio para suas turmas através do número de WhatsApp (55) 98423-6348. O agendamento já está aberto e é gratuito. É importante ressaltar que a peça é exclusiva para alunos das escolas públicas de Alegrete.

Em “O Sumiço da Consciência”, as crianças embarcarão em uma emocionante aventura em busca da consciência perdida. Por meio de histórias e canções, a peça busca sensibilizar o público infantil sobre a importância de preservar o meio ambiente e adotar práticas aceitáveis. A provocação central é que apenas a falta de consciência poderia justificar o fumo, o desmatamento e outras ações humanas que prejudicam a natureza.

A classificação é livre, ou seja, todas as idades são bem-vindas para apreciar essa emocionante jornada teatral. Mais informações sobre o evento podem ser realizadas pelo telefone (55) 3422-2129.

Outra oportunidade de assistir à peça “O Sumiço da Consciência” será no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, localizado na Praça Osvaldo Aranha, 100, também em Alegrete, onde haverá duas sessões no dia 03 de agosto, às 14h e às 15h30.

O Grupo Ritornelo de Teatro, responsável pela montagem da peça, é reconhecido por sua dedicação e qualidade artística, e promete encantar o público de Alegrete com esta apresentação que une entretenimento e conscientização ambiental.

“O Sumiço da Consciência” é uma oportunidade única para que crianças e jovens de escolas públicas da região se divirtam e, ao mesmo tempo, reflitam sobre a importância de preservar e cuidar do nosso meio ambiente. A iniciativa do projeto “O Teatro a Mil” e do Sesc/RS em promover essa experiência cultural de forma acessível é digna de aplausos e fortalece o vínculo entre a arte, a educação e a cidadania.