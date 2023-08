Mês de julho encerrou com redução no preço da gasolina em Alegrete

O mês de julho encerrou com o litro da gasolina mais baixo do que o verificado nos primeiros 15 dias do mês. Conforme levantamento feito pelo Procon no município, a redução em média foi de R$ 0,30.

No sétimo mês do ano o órgão de proteção ao consumidor realizou mais uma pesquisa de preços dos combustíveis. A pesquisa é referente ao dia 31 de julho, no qual foram visitados 20 estabelecimentos, em razão das movimentações de preço, sendo incluídos os impostos de ICMS.

O preço da gasolina comum em Alegrete fechou o mês de julho com o menor valor encontrado por R$ 5,42 e R$ 6,09, o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada se encontra entre R$ 5,44 e R$ 6,29. Vale ressaltar que o maior valor se manteve e no menor valor a redução chegou a R$ 0,43.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 4,84 e R$ 5,79. No óleo diesel S10, oscila entre os mesmos R$ 4,84 e R$ 5,79. O Etanol se mantém no valor médio entre R$ 4,89 e R$ 4,99, sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos.

Segundo os técnicos do Procon, ainda essa semana será feita outra visita para fiscalização de rotinia sobre os atuais valores praticados nos primeiros dias do mês de agosto.

Clique no link e confira os preços vigente no final de julho em Alegrete:

https://alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1690989398-253.pdf