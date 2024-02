Coordenadoria Regional de Saúde faz grave alerta para os cuidados com a dengue

Atualmente, a presença do evento climático El Niño, que registra chuvas volumosas associadas a altas temperaturas no RS, predispõe ainda mais para o surgimento e manutenção de mais criadouros do mosquito vetor da dengue o aedes aegypti. Essa situação chama a atenção para a importância do cuidado com o meio ambiente, tanto por parte da sociedade, como dos gestores públicos. A enfermeira Heilli Temp da 10ª CRS, com sede em Alegrete, lembra o quanto alertou o ano passado para os cuidados nos municípios da região, porque sabia que a situação poderia chegar ao que já estamos vivenciando no RS.

A Secretaria da Saúde de Alegrete contratou mais agentes de campo que atuam na fiscalização e controle de prováveis focos do mosquito. -É um trabalho contínuo, porque muitos parecem não entender da gravidade da situação comentam os agentes. Quanto mais calor associado à chuva, mais focos. E já neste início do ano foram registrados dois óbitos por dengue no Estado.

Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.

Hoje o setor de Controle de Vetores da Secretaria da Saúde conta com 9 agentes efetivos e 10 contratados. Agora em 2024 vence o contrato dos que estão atualmente atuando nesta modalidade e será aberto um novo processo para a contratação de 15 agentes temporários. E o setor ainda vai passar a monitorar morcegos e leschimaniose e, para isso vão instalar 100 armadilhas ovitrampas.

Plano de Contingência

Para enfrentamento ao risco de aumento de casos e de óbitos de dengue, a Secreataria Estadual da Saúde conta com o plano de contingência das arboviroses urbanas (dengue, zika e chikungunya). O material orienta as ações de vigilância, controle do vetor e atenção à saúde, conforme o nível de alerta de cada região e cidade.

Também foi adotada, desde 2022, a emissão de comunicados de risco semanais, todas as terças-feiras. Os comunicados contemplam as 30 Regiões de Saúde do Estado, levando em consideração os diagramas de controle de casos notificados de dengue exceto os descartados, bem como dados ambientais e ocorrência de casos graves e óbitos. O objetivo é sinalizar as regiões de saúde com maior risco para epidemia de dengue e demais arboviroses.

“Diante desse cenário, o enfrentamento da dengue precisa ser realizado de forma conjunta. A população também faz parte desse processo, eliminando possíveis criadouros e revisando interna e externamente as áreas da residência, ao menos uma vez por semana”, frisou Roberta.