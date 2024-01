Manoel Viana quer garantir carnaval no Camping Rainha do Sol, se as águas do Ibicuí permitirem

Uma verdadeira operação contra o tempo foi montada pela secretaria de turismo do município de Manoel Viana. Para o mês de janeiro, a chuva média é de 152 mm na cidade Manoel Vina, conforme fonte de 30 anos de dados de reanálise ERA5. Até o dia 26, já choveu 123 mm no município vizinho em janeiro/2024, o que representa 81% da média normal para o mês. De acordo, com dados combinados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Toda essa precipitação fez com que o nível do Rio Ibicuí saísse do seu leito normal, causando enchente no município. Nos últimos dias, a água recuou um pouco, mas ainda deixa a área do camping submersa, apenas um trecho da primeira parte está fora da inundação. Conforme medição do serviço geológico do Brasil, operado pela CPRM, às 15h30min, de sexta-feira (26), o Ibicuí em Manoel Viana estava a 5m28cm acima do seu nível normal.

No último dia 19, o prefeito Gustavo Medeiros decretou o cancelamento oficial da temporada de verão 2023/2024 da Praia e Camping Rainha do Sol, por meio do decreto executivo n°17/2024. A decisão pelo cancelamento ocorreu em virtude do aumento considerável do nível do Rio Ibicuí, impossibilitando o acesso para que sejam feitas as melhorias necessárias na infraestrutura de camping.

Segundo o Diretor de Turismo e Cultura, Eduardo Lara, a área de camping e as estruturas hidráulicas e elétricas encontram-se totalmente alagadas, além disso o nível do rio segue subindo consideravelmente, o que impossibilita e inviabiliza a estruturação do camping para receber os visitantes.

Entendemos a importância da Praia e Camping Rainha do Sol para o município, contudo alertamos e reforçamos que a Praia encontra-se fechada e a temporada de verão cancelada, não havendo responsabilidade por parte da prefeitura em caso de descumprimento das orientações. No entanto, o diretor Lara tem feito um esforço para que o carnaval seja realizado no município.

Equipes da secretaria adentraram o camping para realizar manutenção de quiosques, áreas de churrasqueira e pintura. Conforme o servidor, a parte 1, como é denominada pela pasta, já está apta. Mas ele destaca que a situação está sendo monitorada, pois o palco ainda está submersos e alguns postes tombados.

“Em último caso, faremos o carnaval na praça. Limpamos e fizemos todos reparos na área da entrada do camping, onde a água já havia baixado, nas demais áreas não haverá tempo hábil”, acredita o diretor.

Foto: reprodução